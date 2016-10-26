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«السيسي» يشارك في ندوة «العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية»

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«السيسي» يشارك في ندوة «العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية» «السيسي» يشارك في ندوة «العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية»

وممثلي الاحزاب

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للشباب فى شرم الشيخ، والذى يأتى تحت شعار “ابدع.. انطلق” لحضور فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر.

وشارك الرئيس السيسي في جلسة ” العلاقة بين ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية” وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الأول للشباب والذي افتتحه أمس الثلاثاء 25 أكتوبر 2016.

وكان الرئيس قد شارك في العديد من الفعاليات أمس مثل مشاركته في ورشة عمل حول التعليم المدمج والمشاركة السياسية.

ويعد المؤتمر قناة اتصال بين والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن مشاركة شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

كما أن المؤتمر يعتبر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

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