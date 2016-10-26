الإمارات: 83% من سكان دبي سعداء

أظهر «استطلاع السعادة الأول» في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن 83% من سكان الإمارة سعداء.

وذكر الاستطلاع الذي أعده «مكتب دبي الذكية» أن 83% من سكان دبي يرون أنهم سعداء في الوقت الحالي، بينما يتوقع 95% من السكان تحقيق السعادة خلال خمس سنوات من الآن.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية، إن الاستطلاع «يعتبر خطوة على طريق جهودنا المستمرة من أجل استكشاف سعادة الأفراد وقياسها، وسوف يتم استخدام نتائج هذه الاستكشافات والبيانات الناتجة عنها في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الوصول بمعدل السعادة بين سكان دبي إلى 95% بحلول عام 2021».

وقالت إن دبي تقود جهودا واسعة على مستوى المدينة بأكملها من أجل التحول نحو آفاق غير مسبوقة من السعادة.