حبس ضابط و3 أمناء شرطة بمطار القاهرة لاتهامهم بتلقي رشوة

أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار شريف معتز، اليوم الأربعاء، بحبس ضابط و3 أمناء شرطة بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتلقي رشوة مقابل تهريب صقور إلى دولة البحرين، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشف المستشار شريف معتز، رئيس نيابة النزهة، عن أن الصقور المضبوطة مع الراكب المصري من فصيلة الصقر شاهين الشهير، مشيرًا إلى أن قيمة الصقر تصل إلى 300 ألف جنيه، والمحظور حيازتها طبقًا لقوانين البيئة والحياة البرية .

وكانت نيابة النزهة، فتحت تحقيقًا موسعًا مع 3 أمناء وضابط على خلفية اتهامهم بطلب وتلقي رشوة مقابل تهريب 41 صقرًا عن طريق ميناء القاهرة الجوي- وبناءً عليه – أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية، كما أمرت بالتحفظ على الصقور، وإرسالها إلى وحدة الحجر البيطري.

وكشفت النيابة – تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة – عن أن أحد الركاب المصرين، قام – بالاتفاق مع ضابط تابع لمديرية أمن القاهرة – على تهريب 41 صقرًا من مصر إلى دولة البحرين، عن طريق ميناء القاهرة البري، بقصد بيعهم لعدد من أمراء الخليج مقابل الحصول رشوة مالية كبيرة .

وأضافت التحقيقات، أن الضابط المتهم اتفق مع 3 أمناء شرطة يعملون بمطار القاهرة على تسهيل تهريب الصقور، ومرورها من أجهزة التفتيش مقابل حصولهم على جزء من الرشوة، مستغلًا أن أحد الأمناء يعمل على جهاز التفتيش.

> وذكرت التحقيقات أن سلطات الأمن بمطار القاهرة، تمكنت من القبض على الراكب، عقب تغير أحد الأمناء لموقعه المتفق عليه مع الراكب، مما ساعد سلطات المطار في القبض عليه.

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء إنهاء إجراءات الطائرة المصرية المتجهة إلى المنامة،اشتبه رجال إدارة تأمين الركاب، في أحد الركاب حيث ظهرت أجسام معتمة داخل حقائبه على جهاز كشف الأشعة الإكس راي، وبفتح حقائب الراكب عثر على 41 صقرًا مخدرًا ، وتم تحرير محضر، فيما باشرت النيابة التحقيقات.