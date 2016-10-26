الليلة.. صناع «تياترو مصر» في ضيافة «الإبراشي»

يحل المنتج محمد عبدالحميد والنجمان بيومي فؤاد وهالة فاخر، مساء اليوم، ضيوفًا على برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم”.

ومن المقرر أن يتحدث عبد الحميد عن كواليس الموسم الرابع من تياترو مصر، كما يسترجع تفاصيل المواسم السابقة، ويعرض كل من هالة فاخر وبيومي فؤاد رؤيتهما لـ”تياترو مصر” ومواهبه الشابة، وكيف يدعمان هذه المواهب من خلال التجربة الجديدة.

“تياترو مصر” من إنتاج محمد عبدالحميد ووائل علي ومن إخراج محمد جبر، ويشارك في بطولته إلى جانب النجمين بيومي فؤاد وهالة فاخر، صلاح الدالي، مي دياب، محمد طلبة، ويلي، أحمد يوسف، والثلاثي مينا وتركي وميدو نجوم برنامج نجم الكوميديا.