حورية فرغلي نجمة غلاف سيدتي بإطلالات مميزة

تتميز الفنانة المصرية حورية فرغلي بإطلالات عصرية وأنيقة ذات ألوان متنوعة ومختلفة، فهي تسعى دائماً إلى إظهار أنوثتها بطرق جذابة.

تنوّع حورية في اختيار فساتينها لتمنح إطلالاتها أسلوباً مختلفاً، فنراها في فساتين طويلة كلاسيكية أحياناً، وأحيانا أخرى في فساتين قصيرة بسيطة، ولعل أبرز ما يميز أسلوب حورية في اختيار أزيائها هو تنوع ألوان فساتينها بين درجات صاخبة ومفعمة بالحيوية وأخرى هادئة، كما أنها تسعى دائماً إلى الظهور بإطلالة مريحة وأنيقة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى أنها تعتمد على الإكسسوارات الكبيرة والضخمة لإظهار جمالية فساتينها مثل الأساور والقلادات والأقراط.

هل تعتبرين أن حورية تتمتع بأسلوب جريء؟