العلاج بالأبر أهم علاجات دوار الحركة

يصاب كثير من الأشخاص بدوار الحركة، فيشعر الشخص وكأن كل ما حوله يدور ويتمايل خاصة مع ركوب قارب أو سيارة أو قطار.

وترى الدراسات أن قد يكون للوراثة دور مهم فى هذا الأمر، ولكن يوجد بعض العلاجات التى تساعد على التخلص من دوار الحركة والتى رصدها موقع Health ومنها:

1- التركيز على نقطة ثابتة

من أفضل العلاجات للتخلص من دوار الحركة هو التركيز على نقطة ثابتة داخل السيارة. فدوار الحركة يحدث فى حالة عدم التطابق استقبال الحركة بين الأذن الداخلية والمخ.

لذلك ينصح الأطباء الأشخاص المصابون بدوار الحركة بالتركيز على نقطة ثابتة للتخلص من مشكلة عدم تطابق استقبال الحركة.

2- استخدام العلاج بالأبر

العلاج بالأبر يعالج اضطراب المعدة بعد السفر. العلاج بالأبر هو واحد من أفضل العلاجات لدوار الحركة لأنه يساعد فى الحفاظ على التوازن فى تدفق الطاقة فى الجسم.

3- تناول الزنجبيل

تؤكد الدراسات أن تناول الزنجبيل يساعد على علاج دوار الحركة بشكل كبير، وينصح الأطباء بتناول كوباً من الزنجبيل يومياً.

4- شرب عصير التفاح

ينصح الأطباء الاشخاص الذين يعانون من دوار الحركة بشرب كوب من عصير التفاح، خاصة قبل السفر فالسكر الموجود فى العصير يستقر فى المعدة ويقلل الشعور بالغثيان.