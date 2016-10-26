4 أفلام مصرية تشارك في مهرجان «أيام قرطاج»

تشارك أربعة أفلام مصرية في المسابقات المختلفة لمهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي 2016 في دورته ال`27 بتونس، والذي ينطلق يوم الجمعة المقبل ويستمر حتي الخامس من نوفمبر المقبل ويتنافس فيها 68 فيلماً.

واختارت اللجنة المنظمة للمهرجان فيلمي “اشتباك” بطولة نيللى كريم، وإخراج محمد دياب، و”حرام الجسد” بطولة الفنانة ناهد السباعي وإخراج خالد الحجر للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة وينافسهما 17 فيلماً آخرمن مختلف الدول الافريقية والعربية المشاركة.

كما اختارت اللجنة فيلماً واحداً مصرياً للمشاركة في مسابقة الافلام الصغيرة هو فيلم “حار جاف صيفاً” للمخرج شريف البنداري وبطولة ناهد السباعي ومحمد فريد ومحمد عبدالعظيم لمنافسة 18 فيلما آخر للفوز بجائزة المسابقة.

وينافس الفيلم المصري “أبدا لم نكن أطفالا” في مسابقة العمل الأول للأفلام الوثائقية 12 فيلما آخر في المسابقة التي تحمل اسم مؤسس مهرجان قرطاج “الطاهر شريعة” والفيلم للمخرج محمود سليمان، فيما لم يشارك أي فيلم مصري في مسابقة السينما الواعدة والتي يشترك فيها 18 فيلما.

يشار إلى أن المهرجان سيكرم المخرج الراجل يوسف شاهين، بالإضافة إلى تسعة مخرجين آخرين من مختلف الدول العربية والإفريقية، ويحضر المهرجان عدد من الفنانين المصريين على رأسهم الفنان عادل إمام.