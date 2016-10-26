«الكاف»: مصر تمتلك حق تسويق مباريات تصفيات المونديال على أرضها

أوضح عمرو شاهين، مدير التسويق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، اليوم الأربعاء، مدى أحقية اتحاد الكرة المصري في منع إذاعة لقاء المنتخب وغانا في تصفيات كأس العالم على قناة “بي إن” سبورت من عدمه.

وقال شاهين، إن ” مصر والجزائر والمغرب رفضوا في النسخة الحالية من تصفيات كأس العالم بيع تسويق مبارياتهم للاتحاد الإفريقي، وبالتالي من حقهم تسويق مباريات تصفيات المونديال على أرضهم”، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضاف شاهين، أنه عندما فرض “الكاف” غرامة 2 مليون دولار على مصر لبث مباراة غانا في تصفيات كأس العالم الماضية، كان ذلك بسبب أن مصر وافقت في تلك النسخة على بيع حقوق تسويق مبارياتها لـ”الكاف”، وبالتالي كان من حق الاتحاد الإفريقي معاقبة الاتحاد المصري لأنه لم يلتزم بالتعاقد”.

وأوضح أن مدير التسويق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن تصفيات كأس العالم تابعة للاتحاد الدولي في المقام الأول، وبالتالي من حق كل اتحاد تسويق مباريات منتخب بلده على أرضه عكس كأس الأمم أو تصفيات كأس الأمم فهي بالكامل حق مملوك لـ”الكاف”، وهو الذي يملك حقوق التسويق فيها.