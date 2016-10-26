140 ضابطًا وأمين شرطة يتوجهون للكونغو للمشاركة فى بعثة قوات حفظ السلام

غادر مطار القاهرة الدولي الأربعاء، 140 ضابطا وأمين شرطة من وزارة الداخلية، متوجهين إلى الكونغو علي متن طائرة خاصة، وذلك للمشاركة فى بعثة قوات حفظ السلام الدولية شرق الكونغو في اطار مشاركة مصر فى القوات الدولية لحفظ السلام بعدة دول أفريقية .

وتأتى مغادرة القوات المصرية فى إطار الإحلال والتجديد لكتائب القوات المصرية المشاركة فى حفظ السلام فى الكونغو، حيث تشارك مصر بقوات من الجيش والشرطة ضمن القوات الأممية فى الإقليم منذ عام 2009، وذلك فى إطار قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1843 الصادر فى ديسمبر 2008، والذى أقر تعزيز قدرات القوات الأممية البالغ قوامها الحالى 17 ألف فرد بقوات إضافية تبلغ قرابة ثلاثة آلاف فرد من بينهم 2785 عسكريا و300 شرطى .