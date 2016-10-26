وزير التعليم يغادر إلى تونس للمشاركة في مؤتمر “الإيسيسكو”

غادر مطار القاهرة الدولي الأربعاء، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، متوجها على رأس وفد إلى تونس، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الأول لوزراء التربية، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” تحت شعار “من أجل تعزيز العمل التربوي الإسلامي المشترك وتفعيله” .

يبحث المؤتمر جهود ونتائج اصلاح المنظومة التربوية في تونس ، واعتمادها كنموذج يمكن الاستئناس به في دول العالم الاسلامي، فضلا عن عرض “استراتيجية تطوير التعليم في العالم الاسلامي” وتقديم دراسة سبل تفعيل الأدوار التربوية للشباب لترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك .