وزراء المياه العرب يناقشون 23 بندا لقضايا العمل العربى بالجامعة العربية

بدأت صباح اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع المجلس الوزارى العربى للمياه، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السودان بدلا من البحرين، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام.

ويناقش الوزراء 23 بندا مدرجة على جدول أعمال الاجتماع تتعلق بمجمل قضايا العمل العربى المشترك فى مجال المياه، وبمقدمتها متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائى العربى فى المنطقة لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية لعملية التنمية المستدامة.

كما يناقش الاجتماع عددا من القضايا التى تمثل تحديات كبيرة فى مجال توفير الأمن المائى للدول العربية، وفى مقدمتها متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المياه.



> ويناقش الوزراء مشروعا حول تأثير التغييرات المناخية على الموارد المائية باستخدام المياه غير التقليدية فى القطاع الزراعى، وكذلك الاستخدام الأمثل لأساليب الرى فى القطاع الزراعى.



> ويناقش الاجتماع متابعة المبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء فى الدول العربية وهى المبادرة التى يتم تنفيذها بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وكذلك المبادرة التى تمول من قبل الوكالة السويدية للتعاون الدولى فى نفس المجال.



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كذلك يبحث التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الدولى حول المياه العربية تحت الاحتلال المقرر عقده اليوم برعاية الجامعة العربية وهو الأول من نوعه.

كما يناقش الاجتماع تقريرا حول ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية فى سرقة المياه العربية فى الجولان وجنوب لبنان والأراضى الفلسطينية المحتلة إضافة إلى متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص امدادات المياه.



> ويناقش الوزراء موضوع التعاون العربى فى مجال استغلال الموارد المائية المشتركة وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية فى هذا الصدد، إضافة إلى بند حول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية فى حوضى دجلة والفرات.