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مركز صحارى يدشن مركبة داخلية لمكافحة الحرائق

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مركز صحارى يدشن مركبة داخلية لمكافحة الحرائق مركز صحارى يدشن مركبة داخلية لمكافحة الحرائق

دشن مركز صحارى التجاري بالشارقة صباح اليوم أول مركبة داخلية لمكافحة الحرائق تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة بتكلفة تقدر ب 700 ألف درهم.

وقال الرائد سعيد عبيد السويدي مدير إدارة المراكز بالإنابة بالدفاع المدني بالشارقة أن المركبة تعد حديثة وبمبادرة من المركز وسعتها 1500 لتر ويمكنها التعامل مع الحرائق البسيطة قبل أن يستفحل أمرها وانتقالها إلى جهات أخرى، إضافة إلى توفيرها للسلامة بالنسبة لجمهور المتسوقين، كما أن المركبة تعد أول وحدة إطفاء داخلية على مستوى المراكز في الإمارة.

من جهته قال علي العزاوي مدير العمليات بمركز صحارى أن المركبة تعد الأولى على مستوى الدولة، كما أن المركز لديه 40 عنصرا وجميعهم مدربون على عمليات الإطفاء بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في الشارقة ، كما أن تكلفة المركبة 700 ألف درهم وتم تصميمها في 3 أشهر بالتعاون مع شركة نافكو.

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