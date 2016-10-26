سعر الدولار اليوم الأربعاء 26/10/2016 في السوق السوداء يتخطى رقما قياسيا جديدا

سعر الدولار اليوم، حيث تستمر العملة الأمريكية في ارتفاعاتها المتتالية، واقتربت بشدة من 16 جنيه، مع استمرار البنك المركزي من قراراته بغلق شركات الصرافة، في محاولة لتجفيف السوق السوداء من العملات الأجنبية، ووسط حالة من الامتناع عن البيع والشراء من جانب المتعاملين في السوق الموازي، ترتفع بشدة التوقعات بشأن موضوع تعويم الجنيه، بعد تناول رئيس الوزراء للموضوع.

حيث قال رئيس الوزراء أن وضع سعر عادل للجنيه المصري هو ما يهمه الآن، وأن البنك المركزي هو صاحب القرار في مسألة تعويم الجنيه، وأكد المهندس شريف إسماعيل أن وجود سعر صرف للدولار في البنوك وسعر آخر أعلى منه بكثير في الأسواق الموازية، من شأنه خلق العديد من الاضطرابات، وسيصيب المعاملات التجارية بالضرر الشديد، مما سيكون له أثر سيء على الاقتصاد المصري.

كما أكد إسماعيل أن مصر ستوقع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي قبل انتهاء العام الجاري، وأكد أن المفاوضات تسير بطريقة منظمة للغاية، وأن البنك الدولي يتفهم موقف مصر تجاه بعض الممارسات الاقتصادية، وأكد أن الحكومة تعاني من العديد من المشكلات، وأنها في أمس الحاجة في الفترة الراهنة لمزيد من التكاتف من جميع أطياف الشعب المصري، من أجل حل الأزمة الراهنة المدمرة.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الأربعاء 26/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 15.90 جنيه للشراء مقابل 16.15 جنيه للبيع، وبذلك يقترب الدولار من حاجز 16 جنيه، لأول مرة في التاريخ، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مع وجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى صعود سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

وتواصل البنوك الحكومية والخاصة، تقليل الحد الأقصى للسحب والمشتريات، حيث تجاوز بنك قطر الوطني كل الحدود، وقرر وقف السحب النقدي من جميع البطاقات بالخارج، ورفع أيضا نسبة العمولة على المشتريات إلى 6%، وأيضا خفض البنك حدود استخدام البطاقات الائتمانية للمشتريات بالخارج، فقد وصلت الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية إلى 750 دولار فقط.

سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

ومازال سعر العملة الخضراء في السوق السوداء المصرية مقابل الجنيه يواجه العديد من التغيرات، مع انتظار وصول مساعدات مالية بالدولار الأمريكي من صندوق النقد الدولي، لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويحاول العملاء الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية، رغم الندرة الظاهرية، وذلك لكي يقوموا بالعمل على تلبية الاحتياجات اليومية من العملة الأمريكية.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالانتقال إلى تداول العملات العربية، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 3.90 للشراء مقابل 4.00 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 40 للشراء مقابل 41 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 3.85 للشراء و4.00 للبيع، والريال القطري 3.80 للشراء و3.90 للبيع، والدينار البحريني 27.35 للشراء و27.40 للبيع، والريال العماني 36 للشراء و36.25 للبيع.

وفي متابعة لأسعار العملات الأجنبية، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 17 للشراء مقابل 17.50 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 17 للشراء و17.30 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 10.20 للشراء و10.30 للبيع، والين الياباني بلغ 8.60 للشراء مقابل 8.70 للبيع، والدولار الكندي 7.30 للشراء مقابل 7.50 للبيع.

ولم ينجح غلق شركات الصرافة في حل الأزمة ولم ينتج عنه سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، مع وجود أنباء أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.





شبكةعيونالإخبارية

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