القبض على ضابط و3 أمناء شرطة بالمطار حصلوا على رشاوى لتهريب صقور للبحرين

واقعة فساد جديدة بطلها 3 أمناء وضابط شرطة بمطار القاهرة، حيث تمكنت مباحث المطار من القبض عليهم بتهمة الحصول على رشوة مالية من راكب مصرى مقابل تسهيل تهريب 41 صقرا إلى البحرين عبر مطار القاهرة.

وتباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار شريف معتز، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، التحقيق مع أمناء الشرطة والضابط.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن راكبا مصريا اتفق مع ضابط بمديرية أمن القاهرة على تهريب 41 صقرا إلى البحرين كان ينوى بيعها للأمراء العرب مقابل حصول الضابط على رشوة مالية كبيرة، حيث اتفق الضابط المتهم مع 3 أمناء شرطة يعملون بمطار القاهرة على تسهيل تهريب الصقور ومرورها من أجهزة التفتيش مقابل حصولهم على جزء من الرشوة المالية التى تقاضاها من الراكب المصرى.

وتمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة من كشف الواقعة، وضبط الراكب المصرى أثناء محاولته تهريب 41 صقرا إلى البحرين، من أجل بيعها إلى عدد من الأمراء العرب.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات الطائرة المصرية المتجهة إلى المنامة، اشتبه رجال إدارة تأمين الركاب، فى أحد الركاب حيث ظهرت أجسام معتمة داخل حقائبه على جهاز كشف الأشعة الأكس راى، وبفتح حقائب الراكب عثر على 41 صقرا مخدرا، وتم إخطار مدير عام الحجر البيطرى بمطار القاهرة، والذى أمر بتشكيل لجنة لفحص الصقور وتبين أنها من فصيلة صقر شاهين الشهير، وأن قيمة الصقر تصل إلى 300 ألف جنيه، ومحظور حيازتها طبقا لقوانين البيئة والحياة البرية.

وأشارت التحريات إلى أن الراكب خدرها، وقام بخياطة عيونها، واتخاذ كل الإجراءات لحمايتها خلال محاولة التهريب، حيث أقر الراكب أن الصقور متجهة لصالح عدد من الأمراء العرب لتدريبها على الصيد، وأن سعرها يصل إلى 12 مليون جنيه.