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الإسكان: إطلاق موقع إلكترونى لاختيار عينات التشطيب لحاجزى وحدات "دار مصر"

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الإسكان: إطلاق موقع إلكترونى لاختيار عينات التشطيب لحاجزى وحدات "دار مصر" الإسكان: إطلاق موقع إلكترونى لاختيار عينات التشطيب لحاجزى وحدات "دار مصر"

>كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتيح للحاجزين بالمرحلتين التكميلية للأولى، والثانية بمشروع "دار " للإسكان المتوسط، اختيار عينات التشطيب، حيث يمكن للحاجزين الدخول على موقع www.nuca-darmasr.gov.eg لاختيار واحد من 3 نماذج للتشطيب، وذلك خلال الفترة من 26/10/2016 وحتى 10/11/2016.

وقال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، والمشرف على متابعة تنفيذ المشروع: فى حالة عدم تحديد اختيار من الحاجزين خلال الفترة المعلن عنها، سيتم اختيار النموذج الأكثر اختياراً، كما أن النموذج الذى سيقل اختياره عن نسبة 30% سيتم استبعاده وتحويله إلى النموذج الأكثر اختياراً، موضحاً أن خطوات التسجيل متاحة على الموقع الإلكتروني، وفى حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل مع فريق العمل بالهيئة من خلال البريد الإلكترونى  darmasr@nuca.cloud.gov.eg.

 


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