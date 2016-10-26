بالصور .. الرئيس السيسى يبعث برسالة سلام وأمان للعالم من شرم الشيخ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة سلام للعالم في الماراثون الذي تقدمه الرئيس صباح اليوم الأربعاء بمدينة شرم الشيخ ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي أعلن الرئيس انطلاق فعالياته أمس الثلاثاء.

وبعد نهاية الماراثون تجول الرئيس على دراجته في شوارع شرم الشيخ، ومعه اثنين فقط من الحرس.

ووجه الرئيس السيسي كلمة للشباب في نهاية الماراثون عبر فيها عن سعادته بمشاركة شباب مصر العظيم في هذا المارثون وأضاف “هذه الرسالة نوجهها للعالم أجمع.. إننا في مصر.. يسعى المصريون لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والبناء والتعمير.. نقول للعالم كله إنه من المهم جدا أن نكون حريصين على السلام وعلى أن نكافح ونرفض العنف والإرهاب الذي يدمر ويلحق الأذى بالعالم كله”.

وأكد الرئيس في كلمته أن مصر كانت على الدوام حاضنة للحضارات وصانعة للسلام وهي تقدم السلام كله والحضارة التي تعني الإنسانية والازدهار والرخاء من 7 ألاف عام.

وأضاف “نحن من هذا المكان ومعنا شباب مصر العظيم نجدد رسالتنا.. رسالة السلام والاستقرار والرخاء ليس فقط في مصر ولكن في جميع أنحاء العالم”.

وانتهى الماراثون الذي شارك فيه مجموعة من الوزراء، يتقدمهم وزير الدفاع، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الخارجية، ووزيرة الهجرة، عند “أيقونة السلام.