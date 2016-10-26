رئيس البرلمان العربي يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، قادمًا من الإمارات في زيارة لمصر.

ومن المقرر أن يلتقي الجروان – خلال الزيارة – مع عدد من المسئولين، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان رئيس البرلمان العربي، شارك في فعاليات الدورة 135 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في جنيف خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الجروان – خلال كلمته بالاتحاد البرلماني الدولي – إننا” دائما نستقي من مصر الثقافة المصرية، ونتعلم مفاهيم المشاركة البرلمانية والدبلوماسية المصرية التي تنتهجها المدرسة المصرية، لاسيما أن هناك إرث يمتد إلى 150 سنة عن الحياة البرلمانية في مصر، والحضارة المصرية التي تمتد إلى 7 آلاف سنة، وهذه عوامل مؤثرة على ثقافة أو نظرة العالم إلى المواطن المصري، وهذا يثري السمعة المصرية من خلال الإرث التاريخي أو من خلال المدرسة البرلمانية القديمة جدًا”.