«داعش» تقتل عشرات المدنيين بأفغانستان انتقامًا لأحد قادتها

قال مسؤول إقليمي في أفغانستان، اليوم الأربعاء، إن من يشتبه في أنهم مقاتلون تابعون لتنظيم “داعش” قتلوا عشرات المدنيين في إقليم غور النائي انتقاما لمقتل أحد قادتهم.

وذكر عبد الحي خطيبي، المتحدث باسم حاكم الإقليم “قتلت الشرطة الأفغانية قياديا في “داعش” في إقليم غور خلال عملية أمس… خطف مقاتلو داعش نحو 30 مدنيا وقتلوهم جميعا بالرصاص ثأرا”.

وتأتي أعمال القتل في أعقاب هجوم شنه المتشددون قرب فيروز كوه عاصمة الإقليم يوم الثلاثاء.

ويقع إقليم غور في وسط غرب أفغانستان ولم يعرف عنه من قبل أنه مركز رئيسي لأنشطة الدولة الإسلامية التي تتمركز في إقليم ننكرهار الشرقي.