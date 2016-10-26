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بالصور.. توزيع السكر المضبوط على ذمة قضايا لأهالى العاشر من رمضان

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بالصور.. توزيع السكر المضبوط على ذمة قضايا لأهالى العاشر من رمضان بالصور.. توزيع السكر المضبوط على ذمة قضايا لأهالى العاشر من رمضان

>كتبت - منال العيسوى

شهدت مدينة العاشر من رمضان، استمرار منافذ البيع الخاصة بجهاز مدينة العاشر من رمضان ومجلس الأمناء، بيع كميات كبيرة من السكر المحلى المضبوط على ذمة قضايا فى المجاورات السادسة والعاشرة والحى الـ 12، وابنى بيتك، ومساكن عثمان، والثلاثين، والكورهاوس.

 

وأكد كمال البلتاجى مدير عام إدارة تموين العاشر من رمضان، لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء توريد ثمن السكر المباع للمحكمة، حيث قام مجلس الأمناء بدفع ثمن 90 طن توزع فى المنافذ حتى يتم دفع ثمن الكمية المضبوطة مرة واحدة، وتم توزيع 2 طن لبعض الإدارات لتوزيعها على الموظفين.

 

وأضاف أن الادارة بدأت توزيع 112 طن سكر تم ضبطها على ذمة قضايا آخرها الكمية المضبوطه فى منزل مهجور ويصل وزنها إلى 10 طن ونصف إضافة إلى 102 طن أخرى وتم تسليمهم لفرع الشركة العامة لتجارة الجملة بالمجاورة 15 تمهيدا لبيعها للمواطنين بسعر 6 جنيه الكيلو، وبيعها من خلال سيارات يتم وضعها فى الميادين العامة فى العاشر مثل ميدان صيدناوى وميدان الأردنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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