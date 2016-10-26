قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا بينهم ناشط في المقاومة الشعبية

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال 13 فلسطينيًا، بينهم قيادي في حركة المبادرة الوطنية.

وقال الجيش الإسرائيلي – في بيان له – “قامت قوات الجيش الإسرائيلي باعتقال 13 فلسطينيًا، بينهم 10 قاموا بنشاطات شعبية إرهابية”.

وأضاف، أن الاعتقالات تركزت شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح البيان، أن من المعتقلين نشطاء في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

من جانبه، قال مصطفى البرغوثي، أمين عام حركة المبادرة الوطنية (حركة مقاومة شعبية): “إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت القيادي في المبادرة والناشط في المقامة الشعبية صلاح الخواجا من مسكنه بمدينة بيتونيا غرب رام الله”.

وأضاف البرغوثي في بيان صحفي وصل الأناضول أن “الاعتقالات والقمع لن تكسر إرادتنا أو تصميمنا وتصميم حركة المبادرة على مواصلة الكفاح من أجل حرية شعبنا”.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وشبان خلال اعتقال الخواجا، استخدم خلاله الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن عددًا من المواطنين “أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وقدم العلاج لهم ميدانيًا”.

وتشهد الضفة الغربية بشكل شبه يومي اعتقالات إذ تشير الإحصائيات اليومية إلى وجود نحو 6500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.