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إثيوبيا تؤكد خلوها من شلل الأطفال منذ 3 أعوام

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إثيوبيا تؤكد خلوها من شلل الأطفال منذ 3 أعوام إثيوبيا تؤكد خلوها من شلل الأطفال منذ 3 أعوام

ارشيفية

أكدت وزارة الصحة الإثيوبية، خلو أراضيها من مرض شلل الأطفال منذ ثلاث سنوات، وأشارت أنها تمكنت من إيقاف انتشار شلل الأطفال كليًا.

جاء ذلك في احتفال نظمته الوزارة باليوم العالمي لـ شلل الأطفال، الذي صادف أمس الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال وزير الصحة الإثيوبي كستي برهان؛ إن بلاده أصبحت خالية من مرض شلل الأطفال منذ ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن بلاده اتخذت كافة الإجراءات مع المانحين وشركاء القطاع الصحي للحفاظ على خلو إثيوبيا من المرض.

وأوضح أن ذلك تحقق نتيجة السياسة الصحية التي اتبعتها إثيوبيا للوقاية من فيروس شلل الأطفال.

وأضاف أن الوزارة قامت من أجل ايقاف الشلل لدى الأطفال بتوعية المجتمعات عن الفيروس المسبب للمرض.

ودعا وزير الصحة، في كلمته بهذه المناسبة، الأمهات إلى تطعيم أطفالهن في حملة التطعيم التي ستبدأ في ديسمبر القادم.

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