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الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم وحتى السبت.. وأمطار على معظم الجمهورية

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الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم وحتى السبت.. وأمطار على معظم الجمهورية الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم وحتى السبت.. وأمطار على معظم الجمهورية

أرشيفية

صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لطقس غير مستقر حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، اعتبارا من اليوم الأربعاء يصاحبها سقوط للأمطار على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة.

وأضاف عبدالعال ، في بيان صحفى للهيئة اليوم، أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية يومى الخميس والجمعة علي سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومحافظات الصعيد قد تصل لحد السيول هناك وإن استمرت درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ليستمر الطقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار مائل للبروده ليلا على كافة الأنحاء.

وحذر عبد العال، من الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق، موضحا أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة ستكون 26 درجة، مناشدا المحافظين فى المحافظات المتوقع أن تشهد ظاهرة السيول فيها باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الامطار الغزيرة .

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