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تركيا توقف رئيسة بلدية دياربكر بسبب الأكراد

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تركيا توقف رئيسة بلدية دياربكر بسبب الأكراد تركيا توقف رئيسة بلدية دياربكر بسبب الأكراد

أوقفت السلطات التركية غلطان كيساناك رئيسة بلدية دياربكر كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذي الغالبية الكردية على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن مسئولين أمنيين قولهم إن كيساناك، وهي أول امرأة تنتخب لرئاسة بلدية ديار بكر، أوقفت في المطار لدى نزولها من الطائرة التي أقلتها من أنقرة وزميلها عضو المجلس البلدي فيرات أنلي.

وانتشر عشرات من رجال الشرطة المدججين بالسلاح ومدرعات خفيفة تابعة لقوات الأمن وشاحنات مزودة بخراطيم مياه حول مقر البلدية.

من جانبها، أوضحت نيابة ديار بكر أن كيساناك وأنلي متهمان خصوصا بتقديم دعم أيديولوجي أو مادي لحزب العمال الكردستاني المصنف “إرهابيا” لدى أنقرة.

وتدير كيساناك مع زميلها أنلي شؤون عاصمة جنوب شرقي تركيا الذي يشهد معارك بين قوات الأمن ومسحلي حزب العمال الكردستاني.

وأسفرت تلك المعارك عن أضرار كبيرة في ديار بكر، وخصوصا في حي سور التاريخي.

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