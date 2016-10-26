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حلف الأطلسي يسعى لحشد قوات لردع روسيا

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حلف الأطلسي يسعى لحشد قوات لردع روسيا حلف الأطلسي يسعى لحشد قوات لردع روسيا

يسعى حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء لأن يساهم أعضاؤه في أكبر حشد عسكري على الحدود الروسية منذ الحرب الباردة في وقت يتأهب فيه الحلف لخلاف ممتد مع موسكو.

ومع توجه حاملة طائرات روسية إلى سوريا في استعراض للقوة أمام سواحل أوروبا يهدف وزراء دفاع الحلف إلى الوفاء بوعد قطعه زعماء التكتل في يوليو بإرسال قوات إلى دول البلطيق وشرق بولندا اعتبارا من أوائل العام المقبل.

وتأمل الولايات المتحدة في الحصول على التزامات من أوروبا بملء أربع مجموعات قتالية بنحو 4000 عسكري في إطار رد حلف الأطلسي على ضم روسيا للقرم عام 2014 وقلقه من أن تحاول تكرار نفس الفعلة في جمهوريات سوفيتية سابقة بالقارة الأوروبية.

ويتوقع أن تنضم فرنسا والدنمارك وإيطاليا ودول حليفة أخرى للمجموعات القتالية الأربع التي تقودها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا كي تذهب إلى بولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا بقوات تضم أسلحة متنوعة بدءا من المشاة المدرعة حتى الطائرات بلا طيار.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن الالتزامات ستكون “برهانا واضحا لرباطنا عبر الأطلسي”.

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