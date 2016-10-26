غياب عامل وربة منزل بأخميم وجرجا.. والشرطة تعمم نشرة وصورة بأوصفهما

عممت الأجهزة الأمنية بسوهاج صورتين الأولى لعامل يبلغ من العمر 15 سنة والثانية بربة منزل تبلغ من العمر 24سنة وذلك عقب قيام أسرتيهما بتقديم بلاغين منفصلين عن غيابهما.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة أخميم تقدمت به فاطمة . ا . ع . ح 36 سنة ربة منزل وتقيم بناحية عرب الأطاوله دائرة المركز بغياب نجلها مصطفى . ه . ع . ض 15 سنة لا يعمل ويقيم بذات الناحية ولم تشتبه فـى غيابه جنائياً.

اتخذت كافة إجراءات النشر عن المبلغ بغيابه بأوصافه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4830 إداري المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء البلاغ من قسم شرطة جرجا من رجاء .ف . ع .ع 59 سنة ربة منزل وتقيم بناحية القرعان دائرة مركز جرجا بغياب زوجة نجلها سهام . س . أ . ع 24 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية ولم تشتبه فـى غيابها جنائياً.

بسؤال والد المتغيبة سعد .أ . ع 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أيد مضمون ما سبق، اتخذت كافة إجراءات النشر عن المبلغ بغيابها بأوصافها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2414 إدارى القسم لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.