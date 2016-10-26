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السيسى: نتمنى سماع صوت مصر.. صوت السلام والتعمير وليس القتل والتخريب

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السيسى: نتمنى سماع صوت مصر.. صوت السلام والتعمير وليس القتل والتخريب السيسى: نتمنى سماع صوت مصر.. صوت السلام والتعمير وليس القتل والتخريب

>كتب – زكى القاضى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أن كانت على الدوام حاضنة للحضارات وصانعة للسلام، وهى تقدم السلام كله والحضارة التى تعنى الإنسانية والازدهار والرخاء من 7 ألاف عام.

 

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمة ألقاها صباح اليوم، عقب انتهاء المارثون الرياضى بحضور مئات الشباب من مختلف المحافظات، على هامش مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:"نحن من هذا المكان ومعنا شباب مصر العظيم نجدد رسالتنا .. رسالة السلام والاستقرار والرخاء ليس فقط فى مصر ولكن فى جميع أنحاء العالم".

 

وتابع الرئيس السيسى قائلا "نحن هنا نسعى لتحقيق الرخاء لأهلنا ولكل مصر وننتهز الفرصة لإعادة توجيه رسالة السلام للعالم أجمع ونتمنى أن يُسمع صوت مصر .. صوت السلام والتعمير وليس صوت القتل والتخريب والإرهاب".

 

كان الرئيس السيسى والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، وعدد كبير من الوزراء وقيادات الدولة ، قد شاركوا صباح اليوم، فى ماراثون للجرى، على هامش المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، الذى ينعقد لثلاث أيام متواصلة.

 

 


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