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إخلاء مستشفى الطوارئ ب"المنصورة" بعد نشوب حريق ...

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إخلاء مستشفى الطوارئ ب"المنصورة" بعد نشوب حريق ... إخلاء مستشفى الطوارئ ب"المنصورة" بعد نشوب حريق ...

شب حريق هائل داخل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة ، في وقت مبكر الأربعاء، مما تسبب في تصاعد دخان كثيف داخل الأقسام خاصة في الدورين الرابع الخامس.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث، يفيد نشوب حريق بالدورين الرابع والخامس بمستشفى الطوارئ وتصاعد أدخنة كثيفة بالمستشفى.

انتقلت سيارات الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخلاء المستشفى من المرضى الموجودين بالدورين الرابع والخامس مستخدمة السلالم الكهربائية.

وانتشرت قوات الأمن بمحيط المستشفى، وتم إغلاق الاستقبال، للتأكد من سلامة المرضى الموجودين بالداخل.

ورجح مصدر بالدفاع المدني أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي صادر من الدور الرابع أو الخامس، مؤكدا عمل التحريات اللازمة.

وأكد مصدر طبى بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه تم التنسيق مع مستشفى المنصورة الدولي لاستقبال حالات الطوارئ، وانتقلت قيادات الصحة للمستشفيات وتم استدعاء أطباء الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الدولي للتعامل مع الموقف واستقبال المرضى.

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رئيس قسم الأخبار