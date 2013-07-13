الحلقة الرابعة من "الداعية": خلاف بين حسن ويوسف بسبب تقديم برنامج ديني

كتب : سهيلة حامد منذ 11 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة، من مسلسل "الداعية"، خلافًا بين الشيخ يوسف والشيخ حسن، بعد أن علم يوسف بطلب حسن عرض برنامج ديني على القناة، ووبخه يوسف قائلًا: "القناة دي قناتي واللي رحت له تاجر محترف".

وتحدث يوسف مع شقيقته حنين، ليعتذر لزوجها حسن عن المشادة، لكن حسن اعتبر أن هذه المصالحة من أجل حنين، وليست من أجله.

ساند حسن، مروة شقيقة الشيخ يوسف،والتي رفض شقيقها الموافقة على زواجها من الشخص الذي تريده، ونصحها حسن بالذهاب إلى والدها.

انتهت الحلقة بذهاب مروة إلى والدها، وتفاجأت بكونه الفنان أحمد راتب، الذي يوبخه الشيخ يوسف بشكل دائم.

مسلسل "الداعية" بطولة هاني سلامة، بسمة، ريهام عبدالغفور، أحمد فهمي، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.