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ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح بقنا والقبض على تاجرين لحيزتهما سلع لإحتكارها

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ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح بقنا والقبض على تاجرين لحيزتهما سلع لإحتكارها ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح بقنا والقبض على تاجرين لحيزتهما سلع لإحتكارها

>قنا – وائل محمد

شنت أجهزة الأمن حملة أمنية، أستهدفت حائزي ومحرزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص وضبط المتاجرين فيها والمواد المخدرة بقنا.

 

أسفرت الحملة عن ضبط المدعو نجار.ع 56 عامل، ومقيم بنجع منصور التابع لمنطقة الحميدات بدائرة قسم قنا  وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 80 جرام وكمية من جوهر الافيون المخدر وزنت حوالى (40) جرام، ومبلغ (190) جنية وهاتف محمول.

 

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، تم ضبط المدعو ايمن.م 39 عامل ومقيم بمدينة قوص بدائرة مركز قنا، وبحوزته مسدس ماركة براونج بالخزينة الخاصة به وعدد 6 طلقات، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

 

كما تمكنت مباحث بقنا من ضبط تاجرين لاتهامهما بتخزين دقيق من حصة التموين المخصصة للمواطنين في عدة مخازن وبيعها بالسوق السوداء، وقيام الأخر بتحزين ملح مجهول المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.

 

كان اللواء أيمن فتحى مدير المباحث تلقى أخطارًا يفيد ضبط المدعو "محمود.ص" 33 سنة، صاحب مركز تعبئة ملح طعام ومقيم بمدينة نجع حمادى لحيازتة عدد (1) طن ملح سائحات  مجهول المصدر وبدون فواتير وغير صالح للاستهلاك الادمى، ورشاد.ع 40 سنة صاحب مخزن ومقيم بمنطقة المعنا دائرة قسم قنا لحيازتة عدد (5)  طن دقيق (لإعادة بيعها بالسوق السوداء).

 

وبمواجهتهما اقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق ارباح مشروعه، كما تم ضبط عدد 12 قضية تموينية متنوعة، تحرر محضر، وباشرت النيابه التحقيقات.


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مصر 365

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