سرقة سيارة رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية لصناعة الأدوية بطنطا

تقدم محمد عبد الله الجندى الممثل القانونى لشركة المجموعة المصرية لصناعة الأدوية ببلاغ للعميد إيهاب طلعت مأمور قسم اول طنطا، يفيد بسرقة سيارة ماركة شيفرولية أفيو موديل 2017 برقم ع ط ب 2936 اللملوكة للشركة وذالك من شارع المأمون تقاطع شارع سليمان بدائرة قسم أول طنطا

على الفور أمر الرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم أول طنطا معاونو المباحث الجنائية بفحص البلاغ المقدم لسرقة السيارة، وأخطر اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية بالواقعة، وحرر محضر 30965 باسم الطبيب محمد مصطفى البربرى والعرض على النيابة العامة.