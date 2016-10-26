حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 26 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف عنه التناقض الشديد والتردد وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بالإضافة إلى حب التملك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الرياح عاصفة وبشدة على الصعيد المهنى بالنسبة لك، وتحتاج فى مقابل هذا التغيير السريع والجذرى فى مجال العمل أن تتخذ قرارات حاسمة للغاية وإلا ستعصف بك رياح التغيير فكن جاهزًا لهذا وتخلص من ترددك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

بسبب الضغوط فى مجال العمل تعانى علاقتك العاطفية الكثير من التوتر وتجعل علاقتك بشريكك تتدهور جدًا فحاول أن تبتعد قليلاً خلال هذه الفترة وتوضح لشريكك ما تمر به من أزمة وضغوط.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

رغم كل ما تعانيه من توتر وضغوط إلا أن حالتك الصحية جيدة للغاية بفضل النظام الصحى فى الحياة الذى اتبعته خلال الأيام الماضية من تناول طعام صحى والتزام نمط حياة صحى والحصول على ما يكفى من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

اليوم إما تظهر شخصيتك القوية الخفية التى لا تظهرها إلا فى المواقف السيئة للغاية وإما ستذهب فى مهب الرياح اليوم يوم الحسم وأنت تحتاج لهذه الشخصية القوية بشدة.