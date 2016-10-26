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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26 / 10 / 2016 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26 / 10 / 2016

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بأنه لماح وشديد الذكاء ولكن بسبب قدرته القوية على الملاحظة هذه يكون شديد الانتقاد للآخرين وهو أمر مزعج للمحيطين به.

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

تعانى مشكلات شخصية شديدة للغاية تؤثر بشدة على حياتك المهنية فحاول أن تفصل بين البيت والعمل وإلا ستصبح المشاكل فى الجهتين، وحاول أن تستعين بذكائك فى حسم هذا الأمر.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

ما تحتاجه لكى تخفف كثيرًا من وطأة مشاكلك العاطفية هو أن تأخذ الأمور ببساطة أكثر وأن تكف قليلاً عن الانتقاد وتوجيه اللوم ومحاولات تقييم شريكك وتقويمه لأن هذه السلوكيات تفقده ثقته بنفسه وثقته بحبك.

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

بعد مواظبة طويلة انقطعت مؤخرًا عن ممارسة الرياضة وهو ما يجعل جسدك يعلن احتجاجه وتعانى بعض المشكلات الصحية المزعجة التى لن يحلها سوى العودة لمسارك القديم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حاول أن تتخلص من رغبتك فى التمسك بمنطقة راحتك وتجازف بخوض مغامرات غير مأمونة وثق أن الحظ سيكون إلى جانبك وستستمتع كثيرًا وتستفيد كثيرًا وتطور من شخصيتك.


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مصر 365

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