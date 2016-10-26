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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016 برج القوس حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

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يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج القوس الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج القوس على الصعيد المهنى..

الحظ يبتسم لك وتلتقى شخص جديد فى محيط العمل يقترح عليك عدد من الأفكار التى تفتح لك آفاق جديدة من العمل فى عدد من المشاريع التى تسعى لها من فترة، ومازالت الفرصة متاحة للوصول إلى هدفك بشكل مختصر كما تفضل دائماً

 

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

لا يستطيع مولود القوس أن يتحكم فى نظراته خاصة غن كانت إلى شخص يحبه، فمشاعر القوس دائماً ما تفضحه على الرغم من تعمد كتمانها، ومواقف مميزة تجمع بينك وبين الحبيب تحسن من حالتك المزاجية.

 

على الصعيد الصحى ..

التعاون مع الطبيب لتشخيص حالتك بشكل صحيح يساعدك كثيراً فى خطوات العلاج، خاصة إنك تعانى من الصداع المستمر منذ فترة طويلة، وتحتاج إلى إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية بناءً على تعليمات الطبيب.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فى حالة معنوية مرتفعة ومميزة بعدما تأكد من مشاعر الحبيب تجاهه، الأمر الذى أدى إلى تطوره فى العمل بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.


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مصر 365

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