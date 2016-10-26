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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 26 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 26 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 26 / 10 / 2016

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الهدوء الذى يسبق العاصفة، الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجدى، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

على الصعيد المهنى..

الالتزام بقاعدة واحدة يسر عليها جميع أفراد العمل تعيد الإنضباط إلى أجواء العمل وستجعلها تسير بشكل إيجابى ، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وعليك أن تصدر روح المرونة هذه إلى باقى الزملاء حتى تسود أجواء الألفة وتبتعد عن الضغط والتوتر.

 

على الصعيد العاطفى..

الدفاع المستميت عن بعض الأشخاص وهم على خطأ لن يجعل منك صديق جيد أو حبيب قوى، تحتاج على تحدد الصحيح والخطأ و تدافع عنهما حتى تكون صاحب آراء واضحة يستطيع المقربون منك أن يثقوا فيها ويعتمدوا عليها فى حياتهم.

 

على الصعيد الصحى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادر على مقاومة والطاقة السلبية و الاكتئاب الذى يحاول البعض ان ينقله لك،لا تحاول أن تستسلم لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

 

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تساعده على نقل روح الإنجاز والاجتهاد إلى زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تلزمه بالعودة لممارسة الرياضة ساعة يومياً.


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مصر 365

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