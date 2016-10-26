أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26 / 10 / 2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26 / 10 / 2016

>

هذا البرج جذاب للغاية، خاصة الرجال لذلك ربما يتعرضون على اقتحامات عاطفية يجب ان يعقلوها أولاً ولا ينجرفوا بها حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.

 

برج الثور على الصعيد المهني:

أنت شخص غير منظم لا تميل إلى الروتين وتعشق دائما الانقلاب على القوانين سوف تضطر إلى الصراع حتى تحصل على ما تريد، تعرف على مشورة الخبراء بشأن التوسع فى مشروعاتك القادمه ولا تخجل من طلب النصيحه فانت إنسان ناجح ولكن تحتاج إلى الانضباط قليلا.

 

على الصعيد العاطفى:

أنت معروف بأن لديك مغامرات كثيره ولكنك لست كذلك فأنت فى انتظار الحب الحقيقى فإذا كنت تبحث عن الحب فعليك أن تقوم ببعض التغيرات حتى تستطيع جذب الجنس الاخر لك فإنك تعشق المفاجأت وهذه ما يعشقه الجنس الأخر سوف تجد الحب بين الصداقات المعروفه أو الأوساط الأجتماعيه لمن حولك

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

أنت بحاجه إلى التغيير وضعك الصحى غير مستقر، يبدو عليك الإرهاق فعليك بإجازه قصيرة للتغير بها طاقتك السلبيه فإنك تنفعل على أتفه الأسباب بعد أن يجرك لهذا اشخاص تافهون فلا تفكر فى كلامهم وحاول أن تسير الأمور بهدوء

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحصد ما فعله بحسن نية نتيجة لأنه طيب القلب، لكن هناك من يستغل طيبتك وجدعنتك للأسوء حاول أن تفرق بين حبيبك وعدوك فأنت لا تتعلم من اخطائك أبدا فلا تنجرف مره اخرى وتصرف بعقلانيه وسافر رحله ترفيهيه ابعد فيها عن كل المشاحنات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى