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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

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برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016 برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

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أخبار مميزة ستصل لك خاصة بالأحوال المادية لذلك لا داعى للتعجل فكل الأمور ستكون على مايرام، فعلى الرغم من الضغوط المادية التى تحملوها طوال الفترة السابقة سيشعرون بانتعاشة كبيرة الفترة القادمة.

 

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للتركيز بنسبة هائلة ، كونك اهملت صعيد العمل الاسابيع الماضية وهو ما يضعك تحت الانظار .

 

على الصعيد العاطفي:

الاضطرابات التى لحقت بالحياة العاطفية لمواليد هذا البرج من الصعب معالجتها الا من خلال المناقشة مع الشريك للوصول لحل يناسبكما .

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل انت تتمتع بطاقة عالية ، وذلك بعد ان تخلصت من تناول الاطعمة المقلية و الوجبات السريعة منذ فترة ، و ما ينقصك هو التوقف عن التدخين .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستقابل احدى افراد عائلتك الذى لم تقابلة منذ فترة طويلة فلا تتردد من التحدث وطلب التواصل من جديد .


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مصر 365

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