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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

>كتبت رانيا علوى

لمواليد نقدم لك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر توقعات علماء الفلك الخاصة بك بين الصعيد المهنى الذى يأخذ حيز كبير من اهتمامك و تفكيرك ، ايضا الصعيد العاطفى ، و الحالة الصحية ، فعليك إلا تتجاهل نصائح العلماء بل ضعها فى الاعتبار .

 

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو سيشهد تحسن ملحوظ حيث يتم تقديرك بطرق مختلفة ، عليك ان تستمر فى اظهار روحك القيادية وقدرتك على إدارة الأمور .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج عليك ان تكون حذر فى التعامل مع شريكك كونه مشتت هذه الفترة و ذلك بسبب تصرفاتك الغير مسئولة ، فالصعيد العاطفى يحتاج للانتعاش حتى تعود العلاقة للاستقرار من جديد .

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو الصعيد الصحى مضطرب جدا و خاصة بعد شكواك المتكررة من الالام الجهاز الهضمى ، عليك ان تبتعد تماما عن تناول الوجبات الشريعة و تبدلها بالخضروات و الفاكهة الطازجة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انك قد تواجه بعض القيود من قبل عائلتك بسبب مشكلات لم تستطع حلها منذ فترة ، من جهة اخرى عليك بالالتزام بمسئولياتك و تنفيذها على أكمل وجه حتى لا يتهمك احد باللامبالاة والتقصير .


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مصر 365

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