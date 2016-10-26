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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

>كتبت رانيا علوى

لمواليد نقدم لك توقعات علماء الفلك لليوم الأربعاء 26 أكتوبر بدأ من الشق المهنى الذى يشغل بالك دائما ، مرورا بالجانب العاطفى الذى شهد اضطراب الفترة الاخيرة ، وصولا للصعيد الصحى.

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب يسير بخطى جيدة ، و من المتوقع ان تأتيك مكافأة مالية خلال هذه الفترة بسبب تنفيذك للمهام على أكمل وجه.

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج عليك أن تتخطى هذه المرحلة الحرجه فى علاقتك مع شريكك ، التفاهم و عرض وجه نظرك بوضوح قد يعيد للعلاقة شكلها .

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى لا تتدعى المرض حيث يؤثر ذلك تماما على حالتك النفسية ، ومن الافضل ان تحاول تحسين حالتك المزاجية من خلال ممارسة اليوجا او ركوب الدراجات.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان عليك التعامل بوضوح شديد مع من حولك ، حيث تخليك عن غموضك يجعلك تكسب ثقة الكثير ممن حولك ، فلا تراهن على جاذبيتك فهى تختفى بمجرد التعامل بطريقة غامضة .


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مصر 365

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