حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 26 / 10 / 2016

بالنسبة لمعظم الأبراج فالأجواء مستقرة على حد كبير، ولكن ربما يصادفهم بعض التقلبات على المستوى العاطفى والتى ستعود مرة اخرى لتتحسن وتعود كما كانت من قبل، أما بالنسبة للأبراج الهوائية فهى الأكثر حظاً فى هذا اليوم.

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 26 / 10 / 2016

يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية التى يتسم أصحابها بالعقلانية والهدوء، فيحرصون على الظهور أمام الآخرين بمظهر جذاب، مما يلفت الأنظار لهم ويجعل البعض يفضل اختيارهم كشركاء للحياة،ونقدم لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

برج الميزان على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.

حظك اليوم برج الثور الأربعاء 26 / 10 / 2016

هذا البرج جذاب للغاية، خاصة الرجال لذلك ربما يتعرضون على اقتحامات عاطفية يجب ان يعقلوها أولاً ولا ينجرفوا بها حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.

برج الثور على الصعيد المهني:

أنت شخص غير منظم لا تميل إلى الروتين وتعشق دائما الانقلاب على القوانين سوف تضطر إلى الصراع حتى تحصل على ما تريد، تعرف على مشورة الخبراء بشأن التوسع فى مشروعاتك القادمه ولا تخجل من طلب النصيحه فانت إنسان ناجح ولكن تحتاج إلى الانضباط قليلا.

على الصعيد العاطفى:

أنت معروف بأن لديك مغامرات كثيره ولكنك لست كذلك فأنت فى انتظار الحب الحقيقى فإذا كنت تبحث عن الحب فعليك أن تقوم ببعض التغيرات حتى تستطيع جذب الجنس الاخر لك فإنك تعشق المفاجأت وهذه ما يعشقه الجنس الأخر سوف تجد الحب بين الصداقات المعروفه أو الأوساط الأجتماعيه لمن حولك

برج الثور على الصعيد الصحي:

أنت بحاجه إلى التغيير وضعك الصحى غير مستقر، يبدو عليك الإرهاق فعليك بإجازه قصيرة للتغير بها طاقتك السلبيه فإنك تنفعل على أتفه الأسباب بعد أن يجرك لهذا اشخاص تافهون فلا تفكر فى كلامهم وحاول أن تسير الأمور بهدوء

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يحصد ما فعله بحسن نية نتيجة لأنه طيب القلب، لكن هناك من يستغل طيبتك وجدعنتك للأسوء حاول أن تفرق بين حبيبك وعدوك فأنت لا تتعلم من اخطائك أبدا فلا تنجرف مره اخرى وتصرف بعقلانيه وسافر رحله ترفيهيه ابعد فيها عن كل المشاحنات

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

أخبار مميزة ستصل لك خاصة بالأحوال المادية لذلك لا داعى للتعجل فكل الأمور ستكون على مايرام، فعلى الرغم من الضغوط المادية التى تحملوها طوال الفترة السابقة سيشعرون بانتعاشة كبيرة الفترة القادمة.

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للتركيز بنسبة هائلة ، كونك اهملت صعيد العمل الاسابيع الماضية وهو ما يضعك تحت الانظار .

على الصعيد العاطفي:

الاضطرابات التى لحقت بالحياة العاطفية لمواليد هذا البرج من الصعب معالجتها الا من خلال المناقشة مع الشريك للوصول لحل يناسبكما .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل انت تتمتع بطاقة عالية ، وذلك بعد ان تخلصت من تناول الاطعمة المقلية و الوجبات السريعة منذ فترة ، و ما ينقصك هو التوقف عن التدخين .

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أنك ستقابل احدى افراد عائلتك الذى لم تقابلة منذ فترة طويلة فلا تتردد من التحدث وطلب التواصل من جديد .

برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

لمواليد برج الدلو نقدم لك اليوم الأربعاء 26 أكتوبر توقعات علماء الفلك الخاصة بك بين الصعيد المهنى الذى يأخذ حيز كبير من اهتمامك و تفكيرك ، ايضا الصعيد العاطفى ، و الحالة الصحية ، فعليك إلا تتجاهل نصائح العلماء بل ضعها فى الاعتبار .

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو سيشهد تحسن ملحوظ حيث يتم تقديرك بطرق مختلفة ، عليك ان تستمر فى اظهار روحك القيادية وقدرتك على إدارة الأمور .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج عليك ان تكون حذر فى التعامل مع شريكك كونه مشتت هذه الفترة و ذلك بسبب تصرفاتك الغير مسئولة ، فالصعيد العاطفى يحتاج للانتعاش حتى تعود العلاقة للاستقرار من جديد .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو الصعيد الصحى مضطرب جدا و خاصة بعد شكواك المتكررة من الالام الجهاز الهضمى ، عليك ان تبتعد تماما عن تناول الوجبات الشريعة و تبدلها بالخضروات و الفاكهة الطازجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو انك قد تواجه بعض القيود من قبل عائلتك بسبب مشكلات لم تستطع حلها منذ فترة ، من جهة اخرى عليك بالالتزام بمسئولياتك و تنفيذها على أكمل وجه حتى لا يتهمك احد باللامبالاة والتقصير .

برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

لمواليد برج العقرب نقدم لك توقعات علماء الفلك لليوم الأربعاء 26 أكتوبر بدأ من الشق المهنى الذى يشغل بالك دائما ، مرورا بالجانب العاطفى الذى شهد اضطراب الفترة الاخيرة ، وصولا للصعيد الصحى.

برج العقرب على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العقرب يسير بخطى جيدة ، و من المتوقع ان تأتيك مكافأة مالية خلال هذه الفترة بسبب تنفيذك للمهام على أكمل وجه.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج عليك أن تتخطى هذه المرحلة الحرجه فى علاقتك مع شريكك ، التفاهم و عرض وجه نظرك بوضوح قد يعيد للعلاقة شكلها .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب الصعيد الصحى لا تتدعى المرض حيث يؤثر ذلك تماما على حالتك النفسية ، ومن الافضل ان تحاول تحسين حالتك المزاجية من خلال ممارسة اليوجا او ركوب الدراجات.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب ان عليك التعامل بوضوح شديد مع من حولك ، حيث تخليك عن غموضك يجعلك تكسب ثقة الكثير ممن حولك ، فلا تراهن على جاذبيتك فهى تختفى بمجرد التعامل بطريقة غامضة .

حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 26 / 10 / 2016

واحد من أهم الأبراج النارية التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

الفرص قادمة والأمور ستتحسن سريعاً، لكن عليك الانتظار حتى يحين الوقت إثبات نفسك فى العمل الجديد، أفكارك الجديدة تساعدك على تحقيق مكانة جديدة فى العمل، لا يمكن أن تتعامل مع النوع الجديد من المهن إلا بعد أن تكون ملم بجميع أسرارها.

على الصعيد العاطفى..

الغيرة العنيفة هى السبب الرئيسى فى مشاكلك مع الحبيب، لا تنتظر حتى تتراكم المشكلات بينكم وتجد نفسك فى حالة دائمة للدافع عن نفسك وتبرير العديد من المواقف، الوقت حالياً يسمح لعقد جلسة رومانسية تعتذر فيها عن اخطائك السابقة بحق الحبيب وتفتحا معاً صفحة جديدة.

على الصعيد الصحى

انتقى الخضروات والفاكهة التى تحتوى على سعرات حرارية قليلة لتساعدك على فقدان وزنك بشكل طبيعى، دون أن تلجأ إلى تناول المستحضرات العلاجية الخاصة بالتخسيس، لا تعتمد على هذا الأسلوب قبل أن تستشير الطبيب.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الارتباك الفكرى بسبب التحاقه بعمل جديد دون أن يكون على دراية بكافة تفاصيله، الأمور المالية فى طريقها للتحسن، والأوضاع العاطفية ستستقر قريباً.

حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 26 / 10 / 2016

الهدوء الذى يسبق العاصفة، الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجدى، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى..

الالتزام بقاعدة واحدة يسر عليها جميع أفراد العمل تعيد الإنضباط إلى أجواء العمل وستجعلها تسير بشكل إيجابى ، فأنت تتعامل مع الأشخاص بطريقة مرنة، وعليك أن تصدر روح المرونة هذه إلى باقى الزملاء حتى تسود أجواء الألفة وتبتعد عن الضغط والتوتر.

على الصعيد العاطفى..

الدفاع المستميت عن بعض الأشخاص وهم على خطأ لن يجعل منك صديق جيد أو حبيب قوى، تحتاج على تحدد الصحيح والخطأ و تدافع عنهما حتى تكون صاحب آراء واضحة يستطيع المقربون منك أن يثقوا فيها ويعتمدوا عليها فى حياتهم.

على الصعيد الصحى..

التواجد فى مناخ عام من الحالة النفسية الجيدة تجعلك قادر على مقاومة والطاقة السلبية و الاكتئاب الذى يحاول البعض ان ينقله لك،لا تحاول أن تستسلم لشعورك بالخمول والكسل والرغبة فى النوم لفترات طويلة، عد إلى لممارسة الرياضة وتناول الخضروات والفاكهة

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن ن يعيش فى حالة من الطاقة الإيجابية والإنجازات المهنية التى تساعده على نقل روح الإنجاز والاجتهاد إلى زملائه ، والحاجة إلى التخلص من الشعور بالكسل تلزمه بالعودة لممارسة الرياضة ساعة يومياً.

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

نقدم لمواليد برج الحوت توقعات علماء الفلك الخاصة بعدد من المجالات، و مواليد هذا البرج يسعى دائما لإثبات نفسه ومهاراته، فتوقعات علماء الفلك شملت المجال مهنية و الصعيد العاطفى و أيضا الصحى .

برج الحوت على الصعيد المهني:

تأتيك فرصة هائلة فى عملك للتقدم والحصول على ترقية ، استغل ذكائك فى الفوز بالفرصة وعدم ضياعها، وذلك بتوظيف مهاراتك بشكل سليم وزيادة الإنتاج فى العمل وعدم تأجيل المهام الوظيفية.

على الصعيد العاطفي:

أفعالك المفاجئة وغيابك المتكرر عن شريك حياتك يسبب لكما العديد من المشكلات، حاول إيجاد مساحة أكبر للتواصل فيما بينكما ووضع أسس للتعامل فيما بينكما لتفادى المشكلات الصغيرة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تتعرض لوعكة صحية خطيرة تلك الأيام وتحتاج إجازة من العمل لمدة أسبوع للراحة وعدم الإرهاق، وعليك أن تتناول الخضروات والفواكه كى تستعيد صحتك وعافيتك سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

قد تخسر أحد أصدقائك اليوم بسبب سوء تفاهم بينكما، فإذا كنت حريص على علاقتك به فاحرص على تفسير أقوالك وأفعالك وشرح مقصدك الحقيقى لاستعادة العلاقات فيما بينكما.

برج القوس حظك اليوم الأربعاء 26 / 10 / 2016

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج القوس الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس على الصعيد المهنى..

الحظ يبتسم لك وتلتقى شخص جديد فى محيط العمل يقترح عليك عدد من الأفكار التى تفتح لك آفاق جديدة من العمل فى عدد من المشاريع التى تسعى لها من فترة، ومازالت الفرصة متاحة للوصول إلى هدفك بشكل مختصر كما تفضل دائماً

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

لا يستطيع مولود القوس أن يتحكم فى نظراته خاصة غن كانت إلى شخص يحبه، فمشاعر القوس دائماً ما تفضحه على الرغم من تعمد كتمانها، ومواقف مميزة تجمع بينك وبين الحبيب تحسن من حالتك المزاجية.

على الصعيد الصحى ..

التعاون مع الطبيب لتشخيص حالتك بشكل صحيح يساعدك كثيراً فى خطوات العلاج، خاصة إنك تعانى من الصداع المستمر منذ فترة طويلة، وتحتاج إلى إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية بناءً على تعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش فى حالة معنوية مرتفعة ومميزة بعدما تأكد من مشاعر الحبيب تجاهه، الأمر الذى أدى إلى تطوره فى العمل بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 26 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف عنه التناقض الشديد والتردد وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بالإضافة إلى حب التملك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الرياح عاصفة وبشدة على الصعيد المهنى بالنسبة لك، وتحتاج فى مقابل هذا التغيير السريع والجذرى فى مجال العمل أن تتخذ قرارات حاسمة للغاية وإلا ستعصف بك رياح التغيير فكن جاهزًا لهذا وتخلص من ترددك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

بسبب الضغوط فى مجال العمل تعانى علاقتك العاطفية الكثير من التوتر وتجعل علاقتك بشريكك تتدهور جدًا فحاول أن تبتعد قليلاً خلال هذه الفترة وتوضح لشريكك ما تمر به من أزمة وضغوط.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

رغم كل ما تعانيه من توتر وضغوط إلا أن حالتك الصحية جيدة للغاية بفضل النظام الصحى فى الحياة الذى اتبعته خلال الأيام الماضية من تناول طعام صحى والتزام نمط حياة صحى والحصول على ما يكفى من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

اليوم إما تظهر شخصيتك القوية الخفية التى لا تظهرها إلا فى المواقف السيئة للغاية وإما ستذهب فى مهب الرياح اليوم يوم الحسم وأنت تحتاج لهذه الشخصية القوية بشدة.

حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 26 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بخياله الواسع وحبه الشديد لأسرته وانتمائه الشديد لها ومنحها الأولوية على أى شيء آخر فى الحياة.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

تختلف كثيراً فى طريقة عملك عن طريقة بقية زملائك، وهذا سلاح ذو حدين، فأحياناً سيجعلك متميزاً فى عملك، وأحيان أخرى سيضرك فى حالات العمل الجماعى، فضع خطة بديلة تستطيع بها التوافق مع زملائك فى الأفكار وطريقة الأداء.

على الصعيد العاطفى:

حاول إيجاد طرق فعالة للتعامل مع متطلبات شريك حياتك، فعدم تلبيتك لرغباته يخلق بينكما مشكلات عديدة قد تؤدى الى انتهاء العلاقة، فاحرص على محاولة إرضاء شريكك .

برج السرطان على الصعيد الصحي:

تظهر عليك أثار جانبية لبعض الأدوية التى كنت تتناولها سابقاً دون استشارة الطبيب، كالمسكنات، فعليك زيارة الطبيب بشكل عاجل حتى لا تتعرض لوعكى صحية خطيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تأتيك فرصة جديدة فى العمل اليوم، ولكن لا تتخذ قرار ترك وظيفتك إلا إذا كنت مقتنع وراضى عن طبيعتها، فلا تغامر بعملك واستقرارك إلا بعد تفكير عميق واستشارة زملائك المقربين.

حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 26 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بأنه لماح وشديد الذكاء ولكن بسبب قدرته القوية على الملاحظة هذه يكون شديد الانتقاد للآخرين وهو أمر مزعج للمحيطين به.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

تعانى مشكلات شخصية شديدة للغاية تؤثر بشدة على حياتك المهنية فحاول أن تفصل بين البيت والعمل وإلا ستصبح المشاكل فى الجهتين، وحاول أن تستعين بذكائك فى حسم هذا الأمر.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

ما تحتاجه لكى تخفف كثيرًا من وطأة مشاكلك العاطفية هو أن تأخذ الأمور ببساطة أكثر وأن تكف قليلاً عن الانتقاد وتوجيه اللوم ومحاولات تقييم شريكك وتقويمه لأن هذه السلوكيات تفقده ثقته بنفسه وثقته بحبك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

بعد مواظبة طويلة انقطعت مؤخرًا عن ممارسة الرياضة وهو ما يجعل جسدك يعلن احتجاجه وتعانى بعض المشكلات الصحية المزعجة التى لن يحلها سوى العودة لمسارك القديم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حاول أن تتخلص من رغبتك فى التمسك بمنطقة راحتك وتجازف بخوض مغامرات غير مأمونة وثق أن الحظ سيكون إلى جانبك وستستمتع كثيرًا وتستفيد كثيرًا وتطور من شخصيتك.