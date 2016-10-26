الحبسي: تسلمت الأسد من صديقي لإيداعه حديقة الحيوانات

أوضح المواطن شيبان الحبسي صاحب أسد مزرعة رأس الخيمة والذي سلمه قبل يومين لحديقة الحيوانات في الإمارة، أنه عقب صدور القرار الخاص بمنع تربية الحيوانات المفترسة في المنازل، بادر بحسن نية باستلام الأسد من صديقه الذي قرر التخلص منه خوفاً من وقوعه تحت طائلة القانون.

وأشار الحبسي إلى أنه استلم الأسد من صديقه قبل 6 أشهر لتسليمه إلى حديقة الحيوانات في رأس الخيمة والتي لم يتوفر بها مكان وقت استلامه، لافتاً إلى أنه وضع الأسد داخل قفص مؤقت معد له بمزرعة جبلية تعود لأحد أقاربه لحين توفير مكان مناسب بحديقة الحيوانات، وذلك بالتعاون مع مدير الحديقة.

وأكد أن استلامه للأسد ليس بغرض التباهي أو الهواية وإنما حفاظاً على حياة الحيوان بعدما قرر صاحبه التخلص منه.

وأشار إلى أن الأسد يبلغ عمره 4 سنوات وليس شبلاً، وتلقى العناية الغذائية والطبية خلال فترة تواجده بالمزرعة، وذلك بالتنسيق مع فريق بيطري مختص، مؤكداً أن تربية الحيوانات المفترسة داخل المنازل أو المزارع تسبب خطورة على حياة المحيطين بالمنطقة.