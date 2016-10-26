سعود بن صقر يطّلع على مشاريع «اتحادية الكهرباء»

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على استراتيجية وبرامج الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إضافة إلى المشروعات المستقبلية التي تنفذها لتوفير المياه والكهرباء وتطويرها في الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصره في مدينة صقر بن محمد أمس، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء يرافقه محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

واستمع سموه من معالي المزروعي خلال اللقاء إلى شرح حول خطة الهيئة الاتحادية فيما يخص مشروعات البنية التحتية والتوسعات السكانية الكبيرة في مناطق عديدة في الإمارة وذلك لتدعيم شبكات الكهرباء وزيادة سعة الاستيعاب لها.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري وعدد من المسؤولين.