أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
7 بنوك ترفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
أمن الاسكندرية: عزاء جماعى لشهداء الشرطة في تفجير «المرقسية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الملك: المملكة تعيش تحولاً تاريخياً من خلال رؤية 2030 لبناء اقتصاد قوي ومتين

Google+ Print

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أن المملكة العربية تعيش تحولاً تاريخياً من خلال رؤيتها 2030 وما يتخللها من برامج ومبادرات للتحول الوطني لبناء قوي ومتين يعتمد على تعزيز التنافسية وتنويع دعائم الاقتصاد الوطني.

وقال أيده الله: "إن هذا الهدف يتطلب جهوداً مخلصة ورؤى واضحة تمكن السوق السعودي من جذب الاستثمارات وتحسين قدرته على التنافس مع الاقتصادات العالمية. ونحن بفضل الله ثم بجهود أبناء وبنات هذا الوطن قادرون على مواجهة هذا التحدي، وقادرون بحول الله على صناعة تجربة اقتصادية أساسها الجودة والتميّز".

خادم الحرمين تباحث مع رئيس كازاخستان وحضرا توقيع مذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه - حفظه الله - معالي وزير التجارة والاستثمار في حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقد أمس، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان. وجرى خلال جلسة المباحثات بحث العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب جلسة المباحثات وبحضور خادم الحرمين، ورئيس كازاخستان، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم وثلاث اتفاقيات بين حكومتي المملكة وكازاخستان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف