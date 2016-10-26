صحة المدينة: لا يوجد جثة لـ«سميرة»

نفت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة ما تداولته وتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء جثمان سيدة من ثلاجة الموتى بمستشفى ينبع العام وتدعى سميرة محمد (إثيوبية الجنسية)، وأكدت في بيان للمتحدث الرسمي فؤاد دقل بأنه وبعد البحث في سجلات الوفيات الرسمية لم يتم التوصل لمتوفية تدعى سميرة محمد، ولكنها توضح وجود حالة تم استقبالها لامرأة حامل من الجنسية الإثيوبية تدعى (حوا أول عليمه المابيهو) عند الساعة 1:49 صباحا وبرفقتها سيدة من ذويها، وكانت المريضة في حالة يطلق عليها طبيا (إنقاذ حياة) حيث أدخلت لقسم الطوارئ وعمل الإنعاش القلبي الرئوي لها، ولكنها لم تستجيب للانعاش؛ وفارقت الحياة.

وذكر دقل بأنه عند استقبال الحالة تم تقييد اسمها في ورق الملاحظات اليومي للموظف المختص باسم (سميرة) حسب إفادة رفيقتها، وبعد إجراء اللازم للحالة طلب الموظـف المختص من رفيقتها الأوراق الثبوتية للمتوفاة ولـكنها قدمت بيانات مغلوطة أثارت شكـوك الموظف المختص، مما أدى به للاستعانة بشرطة محافظة ينبع لإثبات هوية المتوفاة وبعد التحقيقات الأمنية تبين أن اسمها هو (حوا أول عليمه المابيهو) حسب وثيقة جواز السفر، وتم تسجيل الاسم حينها بالسجلات الرسمية بقسم الوفيات بمستشفى ينبع العام، لتتحفظ بعدها إدارة المستشفى على الجثمان بثلاجة الموتى حتى انتهاء الإجراءات المتعلقة بمحضر الواقعة من قبل شرطة ينبع والقطاع الصحي بالمحافظة.