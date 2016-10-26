أمير الرياض يعزي في خليفة بن حمد

الأمير فيصل بن بندر

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة مساء أمس لسفارة دولة قطر قدم خلالها العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ـ رحمه الله ـ .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على مشاعره الطيبة داعياً الله للفقيد الرحمة والمغفرة.

وفي ختام الزيارة دوّن سموه كلمة في سجل السفارة جاء فيها: أسجل أحر التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني - رحمه الله ـ وأبعثها لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وإلى الإخوان من الأسرة الحاكمة وللشعب القطري الشقيق، راجياً للمغفور بإذن الله الرضوان من رب العباد، كما أعزي زميلي سفير دولة قطر والزملاء في السفارة والجالية القطرية، حفظ الله الجميع وأدام الأمن والأمان على دول مجلس التعاون الخليجي.

رافق سموه في الزيارة معالي وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني.