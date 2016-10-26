جمعية بنيان تقيم بازار «سوق العطاء» بالرياض

تقيم جمعية بنيان النسائية الخيرية مساء اليوم الاربعاء بازار (سوق العطاء) لدعم الأسر الفقيرة والمتعففة ولمدة خمسة أيام، ويعرض خلال السوق تشكيلة منوعة من حقائب وأحذية وملابس وإكسسوارات لماركات ثمينة بحالة ممتازة تباع بأسعار رمزية ويوجد قسم للبضائع الجديدة أيضا، وقدمت الجمعية الدعوة عامة للسيدات الراغبات بزيارة البازار بفرع حي غرناطة بالرياض والذي يستمر لخمسة أيام متتالية ابتداء من تاريخ ٢٥ هجري من كل شهر يوم الأربعاء.

وأكدت مديرة الجميعة ندى عبدالله البواردي إن الجمعية تسعى لإيجاد مصادر دخل تدر على المستفيدين منها بشكل دائم، وقالت: "إقامت مثل هذا البازار يأتي وفق خطة دعم مشاريع المستفيدين من الجمعية على مدار العام، ونتطلع دائماً لتنوع مصادر الدخل من خلال جلب الداعمين الذين سيساهمون في تقديم الدعم للجمعية التي تقدم العون والمساعدة لعدد كبير من مستفيديها".

الجدير بالذكر أنّ سوق العطاء الخيري يلاقي إقبالاً كبيراً من جميع شرائح المجتمع المختلفة ويختص بالماركات المستعملة، وتباع بأسعار معقولة، ويهدف سوق العطاء إلى استلام التبرعات من "الماركات" التي تكون بحالة جيدة، ومن ثم بيعها لكي يعود ريعها إلى مشاريع الوقف في الجمعية، إلى جانب ذلك يهدف البازار إلى دعم السوق الخيري لتنمية موارد الجمعية، ولإدخال البهجة على الأسر متوسطة الدخل، من حيث توفير ما تحتاج إليه من خلال السوق وبأسعار مناسبة لا يستطيعون الحصول عليها بأسعارها الأصلية التي تفوق مقدراتهم المادية البسيطة.