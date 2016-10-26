وزير الهجرة العراقي: 3300 نازح منذ بدء عمليات تحرير الموصل

قال وزير الهجرة والمهجرين العراقى جاسم محمد، إن أمس الثلاثاء، شهد أكبر موجة نزوح منذ بدء عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق فى 17 أكتوبر الجاري.

وأضاف وزير الهجرة، فى تصريح صحفى، أن الوزارة استقبلت ونقلت أكثر من 3300 نازح من قرى نينوى والشرقاط والحويجة إلى مخيماتها فى الخازر وديبكه وبعشيقة وعامرية الفلوجة والشرقاط بالتعاون مع وزارة النقل.

وأشار الوزير إلى أن 1070 شخصا نزحوا من قرية بازوايا وتم نقلهم وايوائهم فى مخيم الخازر 37 كم شرق الموصل، و 98 نازحا تم نقلهم لمخيمات ديبكه بقضاء مخمور، و 70 نازحا من قضاء الحويجة و9 نازحين من قريتى الامام الغربى وقراج تم نقلهم إلى ناحية القيارة جنوب الموصل.

وأوضح أنه تم أيضا نقل 3 نازحين من قرية جمجمى الى مخيم "زيلكان" فى بعشيقة شمالى الموصل ، ونقلت فرق وزارة الهجرة 150 نازحا من منطقتى الصفرة وحمام العليل إلى القيارة، و700 نازح من ناحية الشورة الى مخيم جدعة و900 نازح من الساحل الايسر الى الأيمن فى قضاء الشرقاط ، فضلا عن 300 نازح من كركوك إلى مخيمات عامرية الفلوجة فى محافظة الانبار.