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الجبورى: القضاء على داعش مهمة عراقية وإقليمية ودولية

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الجبورى: القضاء على داعش مهمة عراقية وإقليمية ودولية الجبورى: القضاء على داعش مهمة عراقية وإقليمية ودولية

>بغداد /أ ش أ/

اعتبر رئيس مجلس النوب العراقى سليم الجبورى، أن دحر تنظيم "داعش" الإرهابى مهمة عراقية وإقليمية ودولية، قائلا "إن العراق بحاجة ماسة لوقوف المجتمع الدولى معه خصوصا فى الجانبين الأمنى والاقتصادى من أجل إعادة الإعمار فى المحافظات التى تعرضت إلى الدمار بسبب العمليات العسكرية ضد "داعش".

جاء ذلك خلال لقاء الجبورى اليوم الثلاثاء مبعوث الرئيس الأمريكى للتحالف الدولى المناهض لـ"داعش" بريت ماكورك، بحضور السفير الأمريكى لدى العراق، دوغلاس سيليمان، والوفد المرافق.

وبحث اللقاء آخر التطورات الأمنية والسياسية فى العراق والعمليات العسكرية لتحرير الموصل ومناقشة الجهد الدولى وضرورة زيادة هذا الجهد وذلك بالتنسيق مع الجانب العراقى. 

ودعا الجبورى إلى ضرورة إعادة ترميم العلاقة بين أبناء محافظة نينوى والحكومة المركزية فى بغداد، وسعى جميع الأطراف إلى إعادة التوازن للمكونات داخل العراق ليكون سدا ضد تنظيم "داعش" وغيرها.

من جانبه، جدد ماكورك دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق ومساندة القوات المسلحة العراقية لمساعدتها فى تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى.


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