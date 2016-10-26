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ميساء مغربي: أنا ومحمد منير ظلمنا...

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الأربعاء 26-10-2016 15:14

أكدت الفنانة ميساء مغربي بأن مسلسل "المغني" الذي لعبت بطولته الى جانب النجم محمد منير لم يأخذ حقه في العرض بسبب الحصرية في عرضه.
وقالت مغربي إن "الحصرية وخصوصاً في تظلم العمل أحياناً، ولكن الآن سيعرض العمل على أكثر من قناة، وأتوقع أن يأخذ حقه في العرض".
كما عبرت ميساء عن سعادتها بالنجاح الذي حققته في مصر من خلال هذا العمل وأكبر برهان الأعمال التي عرضت عليها بعد العرض.
وعن إمكانية تعاون فني مجدد مع المخرج أياد الخزوز أكدت مغربي بأنها لاتعتقد بأن يكون هناك أي تعاون فني مع الخزوز، وتمنت له الخير والنجاح في أعماله القادمة.

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سيدتي

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