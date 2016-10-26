أويس مخللاتي هذا رأيي في الدوبلاج

عبر الفنان أويس مخللاتي عن استيائه من الظروف التي يمر فيها الدوبلاج الأمر الذي جعله يبتعد هذه الفترة عن الأعمال المدبلجة، بينما رجح أحد المسؤولين عن الأعمال المدبلجة في سوريا بأن أويس مثله مثل الكثير من الفنانين يعتبرون بأن الدوبلاج شيء ثانوي يلجؤون له عندما لايكون لديهم عمل، ولكن عندما ينجحون في أي عمل أو يصبح لهم اسم، يتخلون عن هذا العمل الذي وقف الى جانبهم لسنوات حتى أنهم عاشوا منه، من ناحية أخرى لم يعلن مخللاتي عن أي عمل انضم أو سينضم له لهذا الموسم، مبرراً بذلك بأنه لن يتكلم عن أي جديد قبل توقيع العقد بشكل نظامي.