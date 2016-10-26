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بالصور:هكذا تدعم التركية سنيم كوبال مريضات السرطان

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الثلاثاء 25-10-2016 19:19

ينظم مركز الأناضول الطبي بالتعاون مع نادي أفس الرياضي للعام الثالث على التوالي، نشاطاً فنياً ورياضياً لحث النساء بكافة أعمارهن على إجراء الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي في شهر أكتوبر وهو الشهر التوعوي العالمي بسرطان الثدي.
وتقوم ممثلة شهيرة في هذا الحفل برمي كرة وردية تسبق بدء مباراة رياضية ودية بين فريقي كرة قدم، يرصد ريعها لصالح مشاريع علاجية وتوعوية بسرطان الثدي.
ومن المقرّر أن تقام مباراة ودية بين فريق الأناضول أفس وفريق سسكا موسكو يوم 25 أكتوبر، وقد تطوّعت النجمة سنيم كوبال زوجة النجم كينان أميرزالي أوغلو برمي الكرة الوردية للفريقين في المباراة، مساهمة منها في حملة التوعية بأهمية الفحص المبكر للوقاية والحماية من سرطان الثدي الذي يهدد ملايين النساء حول العالم.

وعبرت سنيم كوبال عن سعادتها باختيارها للمشاركة في الحملة، وقامت بإجراء جلسة تصوير مع الكرة الوردية مع مصور المشاهير تامر يلماظ تداولتها الصحافة التركية باهتمام حاصدة آلاف لايكات الإعجاب في السوشيال ميديا.
وكانت النجمتان التركيتان المعروفتان بأنشطتهما الإنسانية بيرين سات وبيرغوزار كوريل قد سبقتاها إلى هذه الخطوة، وشاركتا على مدار عامين متتاليين في رمي الكرة الوردية.

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